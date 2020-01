Calciomercato Genoa, il ds Marroccu: “Abbiamo bisogno di calciatori motivati. I nuovi acquisti? Le loro condizioni fisiche…”

Tanti innesti per il Genoa durante la sessione invernale di mercato.

I rossoblù, ultimi in classifica a pari punti con Spal e Brescia, cercano il riscatto da un periodo tutt’altro che positivo, tra sconfitte e delusioni. Tanti i colpi messi a segno per il Grifone durante questa sessione di trattative, colpi che serviranno a dare una scossa alla compagine guidata da Davide Nicola. Il direttore sportivo dei liguri, Francesco Marroccu, si è espresso ai microfoni di Telenord in merito al mercato del Genoa, facendo il punto della situazione su alcuni tra i profili acquistati: “Durante la presentazione di Nicola avevamo identificato il tipo di giocatori: calciatori motivati, che sappiano cosa vuol dire indossare la maglia rossoblù. Perin è arrivato in grande condizione: Behrami e Destro ci metteranno un po’ più di tempo, ma nel momento in cui saranno pronti per la battaglia agonistica daranno il loro contributo. Masiello ed Eriksson sono due atleti che giocavano nel precedente club di appartenenza e quindi sono abili e arruolati. Iago Falque? Il giocatore ha svolto oggi la prima parte di visite mediche: domani la seconda, come per tutti i giocatori. E’ un giocatore che potrebbe fare la differenza: voi lo conoscete meglio di me. Parigini e Sotti?Facciamo anche operazioni lungimiranti, anche non per l’immediato ma per una programmazione futura“.

Infine Marroccu ha sciolto tutti i dubbi sul futuro di Pinamonti, accostato nell’ultimo periodo a diverse squadre rivali: “Non faremo alcuna operazione, centravanti ne abbiamo anche troppi. Pinamonti rimane sicuramente. Cerchiamo giocatori di rifinitura nella fase offensiva, come una seconda punta o una mezza punta offensiva”.