Calciomercato Genoa, Faggiano non si ferma: dopo Pjaca e Badelj il ds punta Balotelli. I dettagli

Il Genoa a lavoro per completare la rosa.

Dopo l’arrivo di Luca Pellegrini i rossoblù hanno bisogno almeno di altri due rinforzi: una punta e un difensore. Rimane, dunque, aperta la strada che potrebbe portare all’ingaggio di Mario Balotelli per il reparto offensivo, un nome che piace e non poco al patron Preziosi. Per quanto riguarda invece il reparto arretrato in cima alla lista del direttore sportivo Faggiano ci sarebbero Luperto e Ranocchia. Per entrambi i calciatori, però, il Genoa deve fare i conti con la concorrenza, in quanto i due giocatori sono fortemente corteggiati da Fiorentina e Parma. Sembra allontanarsi la possibilità di un ritorno di Sanabria in Liguria.

Intanto il club genovese si gode gli ultimi acquisti messi a disposizione del tecnico Maran: Milan Badelj e Marko Pjaca. Entrambi i giocatori già domenica scorsa si sono presentati ai tifosi in grande stile, realizzando un gol a testa nel vittorioso match contro il Crotone. Solo ieri, i due ex Fiorentina sono stati presentati in modo canonico alla stampa: “I primi giorni stati veramente belli, questo è un club storico e ho trovato ragazzi che conosco da tempo, posso dire che mi sento veramente bene e mi sento a casa. Maran? La prima impressione è buona ci conosciamo da qualche giorno e spero che faremo una grande stagione insieme». In merito al gol realizzato nel suo esordio in campionato con la maglia del Genoa, Pjaca ha aggiunto «Spero che sia la stagione della mia rinascita. È iniziata bene e se continuiamo con questo spirito e con questo gioco credo che potremo fare una bella stagione. Ma ripeto sarà importante continuare così, con questa voglia e questo spirito…”.

