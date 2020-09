Calciomercato Genoa, Faggiano non si ferma: c’è l’offerta per Badelj, la dritta di Mourinho…

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, si muove sul mercato per fornire innesti importanti a Rolando Maran.

La nuova stagione di Serie A è alle porte e i club del massimo campionato italiano cercano di fornire nuovi acquisti ai propri allenatori in vista della prima giornata della competizione, fissata per il 19 settembre. Il mercato, ad ogni modo, si chiuderà il 5 di ottobre e soltanto a quel punto le rose si saranno definitivamente formate. Periodo caldissimo, dunque, per i direttori sportivi delle squadre di calcio che sono alla continua ricerca di colpi di mercato funzionali ed utili alle idee calcistiche degli allenatori. Tra questi, l’ex dirigente di Parma e Palermo Daniele Faggiano è molto attivo per rinforzare l’organico che verrà guidato dal tecnico dei Grifoni Rolando Maran.

Calciomercato Genoa, i colpi di Faggiano: l’ex ds del Parma pronto a bussare due volte, Zajc e Karsdop…

Per il Genoa, infatti, potrebbero arrivare due importanti innesti in vista della prossima stagione ormai vicina alla partenza. Primo tra questi è Danny Rose, terzino sinistro del Tottenham che ha giocato l’ultima stagione in prestito con la maglia del Newcastle. E il consiglio arriva direttamente dall’Inghilterra: José Mourinho, allenatore degli Spurs, durante la conferenza stampa alla vigilia della prima gara di Premier League contro l’Everton, ha risposto ad una domanda proprio in merito all’esterno mancino: “Lo vuole il Genoa? Se lo prende, si porta a casa un grande giocatore“. Successivamente, secondo quanto riporta il noto portale Tuttomercatoweb.com, c’è da considerare l’offerta messa sul piatto proprio dal club ligure per Milan Badelj, centrocampista di proprietà della Lazio ma nell’ultima stagione alla Fiorentina. La proposta prevede un contratto triennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione.

