Calciomercato Frosinone, doppio colpo dal Monza: vicini Sampirisi e Mazzitelli

Frosinoneon fire in chiave mercato. Dopo aver esordito in B con una vittoria a Modena, il club ciociaro punta a regalare a Fabio Grosso due pedine di spessore che possano implementare la cifra tecnica della squadra a sua disposizione. Stando a quanto riportato da Sky Sport, sarebbe vicina la fumata bianca per un doppio colpo in entrata dal Monza.