Calciomercato Foggia, ufficiale Malomo: formula e dettagli del trasferimento

Alessandro Malomo è ufficialmente un nuovo difensore del Foggia di Roberto Boscaglia . Il classe 1991 arriva a titolo definitivo dal Sudtirol campione del girone A di Serie C e neopromosso in Serie B . Ecco la nota ufficiale del club bolzanino:

Nato a Roma, il 12 aprile 1991, Alessandro Malomo, difensore centrale o terzino di fascia sia destra che sinistra, di piede destro, 188 cm per 80 kg, è arrivato all’FC Südtirol nell’ottobre del 2020. In maglia biancorossa ha disputato 66 gare in due stagioni 66 gare ufficiali con 5 reti e un assist, di cui 31 (con 3 reti) nella scorsa stagione, conclusa con la promozione in serie B.