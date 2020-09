Calciomercato Fiorentina, ufficiale il ritorno di Borja Valero: i dettagli e il comunicato del club

Nella giornata di oggi l’ufficialità: Borja Valero Iglesias è un nuovo giocatore della Fiorentina.

Lo ha comunicato attraverso il proprio sito istituzionale proprio il club gigliato. Per il centrocampista spagnolo classe 1985 si tratta di un ritorno: dal 2012 al 2017, infatti, il calciatore ormai ex Inter si è reso protagonista con la maglia viola, diventando un vero e proprio uomo copertina e raggiungendo “la qualificazione alle coppe europee in 4 occasioni, rappresentando i nostri colori in 212 occasioni e realizzando 17 reti”, si legge nella nota pubblicata questa mattina dalla Fiorentina.

Prestazioni che non sono certamente passate inosservate agli occhi della società nerazzurra, che nell’estate nel 2017 ha scelto di acquistare il suo cartellino: in quel di Milano, Borja Valero ha collezionato 100 presenze e realizzato cinque reti. A mettere nel mirino il giocatore originario di Madrid anche altri club di Serie A, con lo spagnolo che ha scelto di tornare in una piazza al quale è profondamente legato.

Di seguito, il comunicato in questione.

“La Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Borja Valero Iglesias. Borja è nato a Madrid il 12 gennaio 1985. Il calciatore spagnolo torna a Firenze, dopo tre stagioni nelle quali ha giocato con la maglia dell’Inter, collezionando 100 presenze e 5 gol. Dal 2012 al 2017 Borja Valero è stato uno dei pilastri del centrocampo della Fiorentina che raggiunse la qualificazione alle coppe europee in 4 occasioni, rappresentando i nostri colori in 212 occasioni e realizzando 17 reti. Borja indosserà la maglia numero 6”.

