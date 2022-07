Calciomercato Empoli, La Mantia ai saluti: accordo raggiunto con la Spal

L 'Empoli si prepara a salutare La Mantia: pronto a lasciare la Toscana dopo la deludente passata stagione in cui gli è estato concesso uno scarso minutaggio. La Spal , infatti, ha raggiunto l'accordo con gli azzurri per l'acquisto dell'ex Lecce a titolo definitivo.

A riportare la notizia è "TMW", secondo cui, in giornata potrebbe arrivare direttamente la firma sul contratto. Per il classe 1991, che nella sua carriera in Serie B ha collezionato 146 presenze e 51 gol, pronto un contratto che lo legherà al club del patron Joe Tacopina fino al 2025. Un colpo che dovrebbe assicurare di fatto alla compagine estense un bomber affidabile e pronto per la categoria.