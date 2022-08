Calciomercato Empoli, ecco Grassi dal Parma: l’ex Napoli per il dopo Stulac

Colpo a centrocampo dell'Empoli: Grassi arriva in prestito dal Parma. I dettagli

L'Empoli finalizza un importante colpo di mercato per il proprio reparto di centrocampo, con l'arrivo ormai ai dettagli dell'ex Atalanta e Napoli Alberto Grassi. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, l'incontro tra il direttore sportivo della società toscana Accardi, il Parma e Mario Giuffredi ha avuto esito positivo, con la trattativa che si è conclusa con la soluzione dell'obbligo di riscatto da parte degli azzurri in caso di salvezza in Serie A.