Calciomercato, dall’Inghilterra: Ancelotti e Ibrahimovic insieme all’Everton? La situazione. E il Milan…

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe non essere in Italia.

Nonostante le dichiarazioni rilasciate di recente dall’attaccante svedese (“Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Ci vediamo presto in Italia…”), il classe 1981 non ha ancora sciolto le riserve in merito al proseguo della sua carriera.

Chi da tempo avrebbe messo nel mirino Zlatan, che lo scorso 14 novembre ha lasciato ufficialmente i Los Angeles Galaxy, è il Milan. In particolare, la dirigenza rossonera avrebbe già presentato la propria offerta a Ibra, che non avrebbe ancora deciso se accettare o meno. E il motivo sarebbe prettamente economico. I sei milioni di euro per diciotto mesi di contratto messi sul piatto da Maldini e Boban, infatti, potrebbero non bastare.

Ma non solo; anche Carlo Ancelotti aveva provato a convincere l’esperto centravanti a vestire la maglia del Napoli. “Lo chiamerò stasera e gli dirò che lo stiamo aspettando!”, erano state le sue parole. Poi, la scelta da parte della società partenopea di esonerarlo. I due, però, potrebbero ancora ricongiungersi.

Secondo i tabloid inglesi, infatti, Ancelotti e Ibrahimovic potrebbero presto ritrovarsi in Inghilterra, all’Everton. D’altra parte – come informa il ‘The Sun’ – già nella giornata di lunedì Re Carlo inizierà la sua nuova avventura sulla panchina dei Toffees. Dopo che si libererà dal Napoli, il coach originario di Reggiolo apporrà la firma al contratto che lo legherà all’Everton per i prossimi quattro anni e mezzo per un ingaggio totale di 50 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro). Ancelotti che avrebbe chiesto espressamente alla società inglese l’acquisto di Ibrahimovic. Tuttavia, l’ipotesi Everton non sembra stuzzicare particolarmente il giocatore, ma la presenza dell’allenatore ex Napoli potrebbe cambiare le carte in tavola.

E il Milan? Il club rossonero resterebbe in attesa della decisione finale di Zlatan. Secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il pessimismo dei giorni scorsi sarebbe stato ammorbidito dai segnali (indiretti) lanciati da Ibrahimovic, che avrebbe deciso di non vendere l’appartamento di proprietà in quel di Milano per il quale aveva ricevuto diverse offerte interessanti.