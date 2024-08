Calciomercato Cremonese, colpo in attacco: ufficiale Bonazzoli dalla Salernitana

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società U.S. Salernitana 1919 le prestazioni sportive del calciatore Federico Bonazzoli.

Nell’estate del 2021, al termine di una stagione vissuta con la maglia del Torino, si trasferisce alla Salernitana e vive l’annata più prolifica della sua carriera da Professionista: con 10 reti in 32 presenze contribuisce alla storica salvezza dei campani nel massimo campionato, mentre nel 2022/23 registra 24 presenze, 2 gol e 2 assist. Negli scorsi mesi ha messo a segno 3 gol e 1 assist in 24 presenze con l’Hellas Verona. In totale vanta 142 partite giocate in Serie A (23 gol e 6 assist) e 74 in Serie B (11 gol e 5 assist).