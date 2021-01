Calciomercato, continua il rebus Diego Costa: quel messaggio arrivato al tecnico del Marsiglia Villas-Boas..

Diego Costa è attualmente svincolato ed in cerca di una nuova avventura.

Atletico Madrid, Diego Costa saluta i tifosi dei Colchoneros: “Felice di aver fatto la storia del club”

Il calciatore naturalizzato spagnolo si trova in questo momento in Brasile, nella sua città natale di Lagarto e si sta allenando con una squadra locale in attesa di una chiamata importante. A tal proposito André Villas-Boas, rinomato tecnico dell’Olympique Marsiglia , ha raccontato di un enigmatico messaggio ricevuto sul possibile interesse dell’ex Chelsea e Atletico Madrid nel vestire la maglia della cittadina marittima locata nel sud della Francia. Di seguito, le dichiarazioni del noto allenatore portoghese.

“Diego Costa guadagna 16 milioni all’anno. Questa è la prima cosa che dobbiamo ricordarci. Ho ricevuto un messaggio su Whatsapp da parte di uno sconosciuto e c’era scritto che Costa voleva venire a giocare nel Marsiglia. E’ uno dei migliori attaccanti in circolazione, ma non penso che potremo mai permetterci un salario del genere”.

Atletico Madrid, Diego Costa ufficialmente sul mercato: risolto il contratto con i Colchoneros

Secondo quanto riportato però da La Provence ci sarebbe già stato il no del club francese, che punterebbe ad altri profili, in particolar modo ad Arek Milik, ormai in rottura con il Napoli di Rino Gattuso.