Calciomercato Como, occhi in casa Lazio: piace l’ex Barcellona Raul Moro

Nuovo nome sul taccuino del direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi , Si tratta di Raul Moro, esterno d'attacco spagnolo che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Lazio , in particolare quella dell'Under 19 biancoceleste. Nel computo totale tra giovanili e prima squadra l'ex Barcellona ha totalizzato 62 presenze, 22 gol e 9 assist. Il classe 2002, ha stupito positivamente nel campionato primavera dimostrando di essere pronto per il salto di categoria e fare la differenza anche in Serie B .

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, il club capitolino e l'entourage dello spagnolo stanno valutando l'ipotesi di accettare l'offerta del Como, destinazione capace di consentire al ragazzo di esprimersi al meglio e di confrontarsi in un campionato nettamente più competitivo di quello giovanile, alla luce del fatto che nell'organico guidato da Maurizio Sarri, quindi in Serie A lo spazio è sempre stato ridotto, aspetto non da poco in ottica crescita, per il talento di Abrera.