Calciomercato Como, colpo in attacco: ufficiale Patrick Cutrone

Colpo in attaccante per il Como, che si assicura le prestazioni di Patrick Cutrone: arrivato dal Wolverhampton, per ripartire dalla Serie B dopo un periodo opaco vissuto in Inghilterra. Il calciatore ha fatto ritorno in Italia, firmando per la squadra della sua città d'origine, con cui si è legato fino al 2025. Lo fa sapere lo stesso club lariano attraverso una nota ufficiale.