Calciomercato Chelsea, si fa sul serio per Haaland: pronta offerta faraonica

Il Chelsea di Abramovich ci prova per Erling Haaland. Sul norvegese c'è anche la concorrenza forte del Manchester City, che però è vicino ad Harry Kane. Ecco i dettagli dell'offerta

Parallelamente a questa importante operazione, il Manchester City è vicino all'acquisto di Harry Kane , centravanti attualmente tra le fila del Tottenham ma in uscita dagli Spurs . Per l'attaccante della nazionale inglese, il City ha messo sul piatto 185 milioni di euro.

Nel giro della Nazionale norvegese fin dall'Under15, ha esordito in Nazionale maggiore nel settembre 2020 nella vittoria della selezione scandinava per 2-0 contro Malta. Con l'Under20 ha battuto il record di gol segnati da un singolo giocatore in una partita, siglando ben 9 reti nella vittoria per 12-0 contro l'Honduras. Con la nazionale maggiore ha collezionato 12 presenze e 7 reti.