Calciomercato Chelsea, fatta per Chilwell: cifre e dettagli del nuovo rinforzo Blues

Continua il mercato stellare del Chelsea.

Dopo anni di mancate vittorie, Roman Abramovič ha deciso di rivoluzionare la rosa della sua squadra, mettendo a disposizione dei suoi dirigenti una cifra folle per acquistare tutti i giocatori ritenuti all’altezza di risollevare il Chelsea.

Il numero uno dei Blues ha infatti già sborsato quasi 200 milioni di euro per piazzare tre colpi importanti: il primo di questi è stato quello di Timo Werner, per il quale sono stati pagati i 50 milioni previsti per risolvere il suo contratto con il Lipsia, e Hakim Zyech, pagato 40 milioni per strapparlo all’Ajax.

Successivamente il club londinese si è aggiudicato anche il cartellino di Sarr, giovane difensore classe ’99 del Nizza arrivato a zero dopo la sua avventura in Ligue 1, ed è in corsa anche per aggiudicarsi le prestazioni di Thiago Silva, il quale ha chiuso definitivamente il suo rapporto con il PSG. Pochi minuti fa il Chelsea ha anche chiuso l’affare con il Leicester per l’acquisto di Ben Chilwell, terzino sinistro classe ’96 che ha collezionato già 99 presenze in Premier League realizzando anche quattro gol.

Il suo acquisto è stato ufficializzato attraverso un comunicato ufficiale e un post pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del club: “Ben is Blue“. Il giovane difensore inglese è stato pagato per una cifra pari a 55 milioni di euro, e ha firmato un contratto quinquennale fino al 2025.

Intanto il club continua a lavorare anche per finalizzare l’acquisto di Kai Havertz, gioiellino del Bayer Leverkusen nel mirino di tanti top club europei: per strappare il baby fenomeno al club tedesco, il Chelsea sarebbe pronto ad offrire una cifra pari a 100 milioni di euro bonus inclusi, per un mercato che potrebbe aggirarsi intorno ai 250 milioni complessivi: i Blues e Roman Abramovic sembrano intenzionati a ritornare ai grandissimi livelli di un tempo, per cercare di competere con gli altri top club e puntare nuovamente alla vittoria della Champions League.