Calciomercato Catanzaro, ecco Brignola dal Cosenza. Passaggio dalla Serie B alla C

Valzer di attaccanti in Serie B che non coinvolge soltanto la cadetteria ma anche la terza divisione italiana. Il Bari è pronto a cedere Davide Marras al Cosenza, club che lotta per il mantenimento della categoria in B ed allo stesso tempo sarebbe pronta a "liberare" Enrico Brignola. L'ex Benevento, secondo quanto riportato da TMW, sarebbe "promesso sposo" del Catanzaro in Serie C.