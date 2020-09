Calciomercato Catanzaro, arriva Curiale: “Catania? Raffaele non mi guardava più negli occhi”

Davis Curiale è ufficialmente un nuovo giocatore del Catanzaro.

Il giocatore che si è legato ai giallorossi con un biennale conclude la sua esperienza al Catania e rappresenta l’ennesima operazione in uscita portata a termine dalla dirigenza etnea, adesso alle prese con le posizioni di Furlan e Mazzarani.

“La prima stagione è stata bellissima e mi porterò sempre dentro tante emozioni. Poi avevo richieste anche dalla Salernitana in B ma volevo rimanere a Catania. Ho rinnovato il contratto senza chiedere più soldi anche se l’arrivo di Marotta con uno stipendio più alto un po’ mi ha sorpreso e turbato. Sottil ci ha messo in competizione e io mi sono smarrito”, ha dichiarato l’attaccante classe ’87 ai microfoni di Unica Sport Curiale.

“Quest’anno speravo in una riconferma ma ho capito di non far più parte del progetto durante la prima conversazione con il mister etneo Peppe Raffaele: il tecnico non mi guardava negli occhi – ha proseguito Curiale -. Un segnale evidente che non facevo più parte della sua idea di calcio. Il rimpianto più grande è di non aver potuto portare il Catania in Serie B. Ringrazio i tifosi anche se qualche fischio di troppo l’ho ricevuto. Adesso vado a Catanzaro e sono carico e voglio dimostrare di non essere un attaccante finito”, ha concluso il nuovo acquisto del Catanzaro.