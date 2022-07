Calciomercato Cagliari, nuovo rinforzo a centrocampo: ufficiale Viola

E' ufficiale: Nicolas Viola è un nuovo calciatore rossoblù. Dopo l'ultima stagione al Bologna, in cui ha maturato appena sei presenze, il classe '89 torna in Serie B. Per lui, in cadetteria, 248 presenze e 37 gol, oltre a 39 assist. La notizia del suo approdo in Sardegna è ufficiale e arriva dallo stesso club, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito: