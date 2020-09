Calciomercato Cagliari, fissate le visite mediche per Godin: il centrale dell’Inter atteso a Roma nel pomeriggio

Godin-Cagliari, ci siamo.

E’ ormai ad un passo dal trasferimento in rossoblù, il centrale difensivo dell’Inter Diego Godin. L’ex Atletico Madrid, arrivato a zero la scorsa estate, saluta i nerazzurri dopo una sola stagione. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, infatti, il giocatore sarebbe atteso a Roma nel pomeriggio per effettuare le visite mediche di rito. Già nelle ore immediatamente successive, Godin, potrebbe raggiungere il quartier generale rossoblù per apporre la firma sul contratto che lo legherà al club sardo.

Seguiranno aggiornamenti…