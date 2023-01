Calciomercato Benevento, Simy ai saluti: Cosenza interessato. All’estero…

Dopo un esperienza non felicissima tra Salernitana e Parma lo scorso anno, Nwankwo Simy ha cercato maggiore fortuna in terra sannita con il Benevento , totalizzando nell'ultimo semestre 311' di gioco e zero reti. Un bilancio estremamente negativo che sta portando la società del patron Vigorito ad interrompere il prestito con il club granata in questa sessione di calciomercato.

In caso di rientro a Salerno, per il bomber nigeriano secondo quanto riportato da Il Sannio Quotidiano è forte l'interesse del Cosenza, a caccia di gol pesanti per risalire la china in Serie B. D'altro canto, pare in pole position per arrivare all'ex Crotone, un club estero, di cui il nome non è ancora noto. Si attendono aggiornamenti...