Calciomercato Atletico Madrid, Simeone punta Suarez: la Juventus molla il bomber uruguaiano, i nodi da sciogliere…

Luis Suarez vicino all’Atletico Madrid.

Il giocatore, dopo la trattativa con la Juventus andata in fumo come ha confermato il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, ed in seguito all’ottenimento della cittadinanza italiana, avrebbe raggiunto un accordo con il club spagnolo, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport. Per il centravanti uruguaiano sarebbe, infatti, pronto un contratto biennale, niente male per un giocatore che tra qualche mese compirà 34 anni,.

Quella che ormai dovrebbe essere l’ex squadra dell’uruguaiano, il Barcellona, potrebbe provvedere al pagamento di una parte dell’ingaggio del calciatore, consentendogli di guadagnare quanto stabilito con il club catalano nell’ultimo anno di contratto rimasto.

La vicenda resta comunque complicata, poiché per Suarez ci sarebbero ancora degli ostacoli da superare. Questa volta niente a che vedere con la cittadinanza, poiché l’Atletico Madrid deve liberarsi dell’ingaggio pesante, di Diego Costa, pari a circa 8,5 milioni di euro, racimolando ulteriori risorse economiche dalla vendita del suo cartellino. Altro ostacolo lo pone, invece, il Barcellona, infatti l’operazione non si dovrebbe fare a parametro zero, ma il club catalano dalla cessione del giocatore vorrebbe ricavare un indennizzo.

VIDEO Calciomercato, beffa Suarez: il bomber del Barcellona a Perugia per l’esame di italiano, la Juventus prende Dzeko!

Uruguay, Recoba chiama Suarez e Cavani: “Barcellona? Luis va rispettato, lo porto con Edinson al Club Nacional”