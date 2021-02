Calciomercato Atletico Madrid, il “Cholo” Simeone ha messo gli occhi su André Silva: l’ex numero nove del Milan..

Le ultime indiscrezioni di calciomercato arrivano dalla Liga.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi su André Silva. L’attaccante portoghese è però attualmente in forza all”Eintracht Francoforte e lo stesso club tedesco non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio bomber prolifico. Sono infatti ben 18 i gol realizzati dall’ex numero 9 rossonero in ventuno partite giocate con la maglia della franchigia tedesca nel corso della corrente stagione agonistica.

L’attaccante classe 95′ ha attirato l’attenzione della Bundesliga, delle squadre più blasonate di Premier League e anche del club di Enrique Cerezo, come possibile opzione per rinforzare l’attacco madrileno. Il giocatore conosce già la Liga perché ha giocato per il Siviglia in una sola stagione, in prestito dal Milan. Il bomber in questione si è espresso sulla vicenda parlando a Sport TV dell’interesse dei Colchoneros: “Atletico? Sono orgoglioso, ma ora penso solo all’Eintracht. È un segno che il lavoro sta dando i suoi frutti”, ha spiegato. Seguiranno aggiornamenti..