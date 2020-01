Calciomercato, Acquah pensa al ritorno in Italia: l’ex Palermo nel mirino del Lecce

Afriyie Acquah potrebbe tornare in Italia.

Il centrocampista, che ha vestito le maglie di diversi club italiani, tra cui Palermo, Parma e Torino, milita attualmente tra le fila dello Yeni Malatyaspor, squadra della massima serie turca. Il ghanese ha un contratto biennale ma, secondo quanto riportato da Tmw, potrebbe lasciare le Tigri dell’Est per tornare nella terra che a lungo lo ha accolto.

Acquah, infatti, è finito nel mirino del Lecce. Il club giallorosso, in piena corsa per la salvezza, si trova sulle tracce del classe ’92, che può vantare grande esperienza in Serie A, campionato in cui ha militato quasi ininterrottamente dal 2010 al 2018, collezionando un totale di 194 presenze e 9 reti. Un profilo, dunque, che potrà senza dubbio essere utile ai salentini. La società sta valutando, in queste ore, i margini di un eventuale trasferimento e, in particolare, il nodo economico.