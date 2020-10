Calciomercato 2020/21, si chiude la sessione estiva: la Juventus prende Chiesa, Callejon alla Fiorentina

Si è chiusa in Italia questa anomala sessione di calciomercato e da ora non si potrà più agire in tal senso.

Termina ufficialmente la finestra estiva del mercato in Italia e non sarà più possibile effettuare trasferimenti per calciatori con contratto in essere con un altro club, ma si potrà attingere soltanto dal bacino dei calciatori svincolati. Nella massima serie alcuni colpi importanti sono stati messi a segno dalla Juventus di Pirlo che si è assicurato due calciatori importanti del calibro di Alvaro Morata e Federico Chiesa. Torna a giocare in Serie A anche Josè Maria Callejon che andrà a prendere il posto lasciato vuoto da Federico Chiesa alla Fiorentina. Tra i colpi di mercato non bisogna dimenticare Arturo Vidal che è approdato all’Inter e il giovane norvegese Hauge che ha firmato per il Milan.