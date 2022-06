Cagliari, proseguono i contatti con Lapadula: c’è l’ok di Liverani, rebus ingaggio…

Il Cagliari non molla la pista che porta a Gianluca Lapadula, attaccante italo-peruviano attualmente in forza al Benevento

Il Cagliari punta ad un mercato competitivo per una pronta risalita in Serie A. Il club sardo sta lavorando in questi giorni per assicurarsi un bomber per la serie cadetta, il primo obiettivo è Gianluca Lapadula. L'attaccante italo-peruviano, attualmente in forza al Benevento, ha realizzato 13 gol quest'anno con la maglia dei sanniti.