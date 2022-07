Cagliari, Liverani: “Abbiamo lavorato bene. Rog e Nandez assenti, su Makoumbou…”

“Sono state due settimane importanti, abbiamo lavorato molto bene con attenzione ai particolari e voglia di costruire insieme al meglio questa stagione. Non ci sono stati intoppi a livello fisico a parte pochi episodi, ogni elemento sta portando il suo mattoncino ed è chiaro che chi non si è mai fermato è più avanti rispetto ad altri ma fa parte tutto della tabella di marcia. Le amichevoli sono programmate per aumentare progressivamente il livello, la settimana prossima troveremo la nostra Primavera che è una squadra con valori importanti all’inizio di un nuovo progetto e subito dopo l’Olbia che milita in Serie C, quindi saranno test sicuramente significativi per continuare a crescere. Makoumbou è già in una buona condizione avendo preparato i preliminari di Champions League, sta a noi farlo integrare quanto prima non solo a livello tattico ma anche per quanto riguarda i carichi di lavoro. Ha personalità per giocare davanti alla difesa, in mezzo al campo la conoscenza tra i calciatori è fondamentale e per questo ci vuole tempo, vale per tutti i ragazzi. Oggi tra gli altri mancavano Rog e Nandez oltre ad Antoine, quindi l’analisi del reparto può essere soltanto parziale. I giovani? Ritengo siano tanti i ragazzi di valore nel gruppo, stanno lavorando molto bene e devono avere voglia di curare il dettaglio e mettermi in difficoltà nelle scelte”.