Calciomercato Palermo, rinnovo prestiti: società a lavoro. Sagramola: “Serve la proroga dei contratti”

“Il sistema sta lavorando nell’ottica di concludere i campionati entro il 30 giugno“.

Così Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo, in merito all’attuale situazione che stanno attraversando tutti i campionati. Nello specifico al torneo di Serie D mancano otto partite al termine della regular season, con i rosanero che guidano la classifica con otto punti di vantaggio sul Savoia. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente del club di viale del Fante ha poi parlato di cosa accadrebbe ai contratti qualora si dovesse andare oltre: “Non può che essere presa in considerazione una prorogatio dei contratti“.

Il Palermo, inoltre, questa estate dovrà fare i conti con tutti i propri tesserati che hanno i contratti in scadenza: “Sul mercato non credo che una settimana, o due di differenza, rispetto alla fine dei campionati possa stravolgere le dinamiche, anche perché per le situazioni di riconferma faremmo qualche passaggio per tempo – ha spiegato Sagramola -. Senza la matematica certezza della promozione, puoi solo prendere degli impegni, non credo che ci saranno effetti negativi ai nostri livelli“.

“C’è da chiedersi, semmai, quanti saranno ancora in piedi, molte aziende del calcio già in sofferenza si scontreranno anche con quelle degli azionisti di riferimento per le difficoltà delle proprie aziende. C’è un’economia in stallo, molti imprenditori saranno più presi da condurre in porto le proprie società, io non so quanti si iscriveranno ai prossimi campionati. Potremmo ritrovarci con meno squadre e più giocatori da sistemare. Con una contrazione dei ricavi, si può verificare una contrazione dei compensi – ha concluso l’ad rosanero -. Anche il costo dei cartellini potrebbe subire un ribasso. Io non so che mondo troveremo quando tutto sarà finito“.

Casi delicati anche quelli relativi ai prestiti. In rosa il Palermo ha otto calciatori di cui il cartellino è di proprietà di altri club: Fallani, Peretti, Kraja, Langella, Felici, Silipo, Lucca e Mendola. I più semplici da rinnovare sono sicuramente Silipo e Lucca: il primo è della Roma e già a gennaio si era parlato dell’ipotesi prolungamento, mentre il secondo è in scadenza col Torino. Felici dipenderà dal futuro del Lecce; per Peretti, Kraja e Langella si tratta per una riconferma con diritto di opzione.