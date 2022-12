Brighton, De Zerbi: “Mac Allister Juventus? Speranza che rimanga. Mudryk fantastico”

Parola a Roberto De Zerbi. Il tecnico del Brighton dopo un approdo in grande stile in Premier League, ed un ottima ripresa dei giochi con un successo di 1-3 ai danni del Southampton cerca di mantenere le sue pedine migliori in squadra. Soprattutto il centrocampista neo campione del Mondo con l'Argentina, Alexis Mac Allister cercato fortemente dalla Juventus. In merito a questo tema, l'ex allenatore del Palermo si è espresso così alla vigilia del match contro l'Arsenal: