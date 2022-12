Brambati: “Zaniolo lo stimo, Tottenham vicino in estate” E su Conte e Mourinho…

Giocatori che devono riscattarsi in Serie A: "Io credo siano tutti giocatori infortunati. Spesso però questa non è sempre colpa del giocatore. Dire Pogba, Chiesa, Lukaku mi sembra ingeneroso, che ci si aspetti qualcosa dal momento che riprendono a essere sani allora sì. Dybala ha avuto un infortunio, ma qualcosa in più mi sarei aspettato da lui e dalla Roma. Dopo la vittoria a Milano con l'Inter, da quel momento mi aspettavo che si inserisse prepotentemente nel gruppo di testa, pensavo fosse la svolta. Invece non si è rivelata tale. Soprattutto nel derby ha deluso. Aveva sulla carta la possibilità di prendere slancio e non lo ha fatto".