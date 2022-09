Brambati: “Juventus? Dare tempo ad Allegri, Paredes può dare una mano. Inter…”

"Ho visto squadre modificate, ma bisogna dare tempo ad Allegri e Italiano. Il Napoli? Io darei meriti anche alle piccole, che affrontano certe partite con le grandi dando il 150%. Il gol di Colombo è stato straordinario, me ne parlano molto bene. Credo di sì, so che Paredes lo ha voluto Allegri, è un nome fatto da lui. Credo che Paredes può dare una mano come ordine e verticalizzazioni. Il regista davanti alla difesa è importante per le squadre di Allegri. Miretti poi è bravo, l'ho visto ancora ieri e ha dinamismo, personalità, riesce a fare delle giocate che solo quelli bravi riescono a fare. Per me ha giocato bene anche con la Roma. Spero che Allegri non lo perda. L'Inter ha valori più importanti degli altri. Il Milan non so se riuscirà a ripetersi quest'anno, lo scorso ha costruito qualcosa d'importante con il gruppo, che ha dato il 110% raggiungendo un risultato impensabile. L'Inter credo sia ancora la squadra favorita per il titolo. Sono molto curioso però di come Allegri riuscirà con Paredes a far alzare il livello della Juventus. Ma sono curioso anche di vedere Roma, Napoli e Lazio".