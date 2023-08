Boca Juniors, ecco l’ex Palermo Cavani: “Vi spiego la mia scelta. A Valencia…”

"C'erano molte cose che hanno contribuito a generare desiderio di poter venire qui. Volevo essere vicino a casa e penso che non ci sia un paese simile al mio come l'Argentina o un club come Il Boca. Questa è una responsabilità molto grande, come ho sempre avuto nella mia carriera. A Valencia stavo parlando con i miei figli. Hanno aperto gli occhi quando ho raccontato loro della possibilità del Boca. Sapevano perfettamente cosa rappresenta questo club. Siamo venuti viaggiando, cantando una canzone, intuendo cosa possono trovare qui. Il fatto che sano qui, che vedano cos'è il club e la sua dimensione e che possano sperimentarlo sarà indelebile. Incontrerò lo staff tecnico e verrà presa la decisione migliore per quello che verrà. Queste sono le prime ore a Buenos Aires e in questa casa. A poco a poco, lo inizierò a parlare con tutte le persone del club per prendere le decisioni migliori".