Benevento, si programma la prossima stagione di Serie A: puntato l’ex Palermo Glik

Il Benevento programma la prossima stagione di Serie A.

Dopo la promozione ottenuta dalla squadra di Pippo Inzaghi nel campionato di Serie B, le Streghe sono già in procinto di programmare la prossima stagione nel massimo campionato italiano. L’organico ideale per il club del presidente Vigorito deve rispecchiare i canoni di una salvezza tranquilla in vista della loro partecipazione alla prossima Serie A.

Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, la società campana sta puntando l’ex difensore di Palermo e Torino Kamil Glik. L’offerta al Monaco per l’acquisto del difensore polacco è già stata inoltrata e adesso il club giallorosso è in attesa di risposta. Un’accelerata nella trattativa per portare a casa il primo importante colpo di mercato da parte del Benevento. Sono circa tre i milioni di euro messi sul piatto per convincere la società francese a lasciare partire il difensore ex rosanero.

Una trattativa importante per un mercato di valore, quello che il Benevento vuole fare per competere nella stagione 2020/2021 del massimo campionato italiano. La palla, adesso, è passata in mano alla società che milita in Ligue 1, con il Benevento in attesa di riscontro per l’arrivo in rosa di Kamil Glik.