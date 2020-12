Bayern Monaco, Rummenigge: “Noi su Dybala? Ecco la verità. Il futuro di Douglas Costa e Alaba, l’Inter..”

L’attuale dirigente del Bayern Monaco nonché vecchia gloria interista, Karl-Heinz Rummenigge, nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano torinese “Tuttosport“ ha affrontato diverse questioni spinose inerenti le prossime sessioni di calciomercato.

“Kall” si è espresso in merito ad un possibile trasferimento della “Joia” argentina, attualmente in forza alla Juventus, al club bavarese: “Ho sentito anche io le voci su Dybala. Posso garantirvi che non c’è nulla di vero. Non abbiamo mai avuto nemmeno un contatto serio con il suo agente“. E sul fight per il campionato italiano ha poi aggiunto: “È bello rivedere le due milanesi di nuovo in lotta per lo scudetto dopo anni di dominio assoluto da parte della Juventus. Mi sembra un campionato molto combattuto. Ho un debole anche per il Sassuolo. L’Inter? Non vince lo scudetto da tempo e magari sarà la volta buona“.

Nel corso dell’intervista si è discusso anche dell’ex bianconero, Douglas Costa, che insieme al suo agente continua ad essere in attesa di un possibile riscatto da parte del Bayern Monaco: “Non abbiamo ancora deciso se riscattare Douglas. E’ troppo presto. Sicuramente siamo molto contenti di lui fino ad ora. Lo abbiamo ritrovato bene. E’ il calciatore che ci serviva grazie alla sua capacità nel dribbling”.

L’ex gloria interista ha poi parlato anche del forte interesse della Juventus nei confronti di Alaba, accostato in passato anche all’Inter, e che a giugno dovrebbe liberarsi a parametro zero dal club tedesco: “Ogni squadra pensa giustamente a rinforzarsi. È normale, in questa situazione, che i top club europei pensino ad Alaba. Adesso tocca a lui prendere una decisione sul futuro: magari cambierà squadra. O magari ci ripensa e decide di restare al Bayern. Vedremo”

Parole al miele infine anche per Cristiano Ronaldo: “Continua a sorprendermi ogni anno di più. Quando sono stato a far visita alla Continassa di recente su invito di Agnelli, l’ho visto sorridente come sempre. Mentalmente fa la differenza, è in grado di trascinare la squadra in ogni momento. Sono pochi i giocatori con la sua qualità“.