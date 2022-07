Bayern Monaco, Lewandowski sempre più vicino al Barcellona: i dettagli sull’accordo

Il matrimonio tra Robert Lewandowski ed il Barcellona sembra destinato a compiersi. L'attaccante della nazionale polacca è in uscita dal Bayern Monaco, società in piena rivoluzione della rosa, in particolare nel pacchetto offensivo, dove è già arrivato Sadio Manè dal Liverpool. Secondo quanto riportato da Sky, la dirigenza catalana avrebbe già raggiunto un accordo con i bavaresi di Nagelsmann. Si tratterebbe di cifre importanti per l'acquisizione dell'ex Dortmund, circa 45 milioni di euro più cinque di bonus che andrebbero nelle casse dei campioni di Germania.