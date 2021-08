Barcellona, shock Aguero: deluso dall’addio di Messi, apre alla cessione

L'ex giocatore del Manchester City sembrerebbe intenzionato a lasciare il Barcellona

L'addio di Leo Messi ha sconvolto i piani della dirigenza del Barcellona, che si è trovata con una gatta in più da pelare. Questa decisione è stata un fulmine a ciel sereno anche per i compagni di squadra, che non si aspettavano l'addio del fuoriclasse argentino. Uno dei giocatori che più è rimasto deluso da questa situazione è stato Sergio Aguero, aveva firmato col Barça per poter giocare con il numero 10 di Rosario, ma il suo sogno si è infranto.