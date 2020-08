Barcellona, Rivaldo: “Tra Arthur e i blaugrana è successo qualcosa che non sappiamo. La Juventus e lo scambio con Pjanic…”

L’ex stella bluagrana Rivaldo torna a parlare del Barcellona, squadra dove ha militato dal 1997 al 2002.

Il suo passato in Catalogna ha segnato una delle parentesi più importanti della sua carriera. I tifosi blaugrana non dimenticheranno mai le sue giocate sul manto erboso del “Campo Nou” e lo stesso calciatore brasiliano è rimasto molto legato alla piazza catalana. Proprio per questo motivo, l’ex calciatore di Barcellona, Milan e Olympiacos, tra le altre, si è espresso in merito all’operazione di mercato che ha riguardato due centrocampisti attualmente molto in auge nei campionati europei più prestigiosi, ovvero Miralem Pjanic e Arthur Melo. Queste le parole del brasiliano ai microfoni del noto quotidiano spagnolo AS.

“Per me Arthur sarebbe dovuto rimanere col resto della squadra fino a fine stagione, ancora non è un calciatore della Juventus. Non so bene però cosa sia successo, perché un giocatore non se ne torna certo in Brasile per niente. Arthur è un tipo tranquillo, una brava persona, e tra lui e il Barça è accaduto qualcosa che non sappiamo. Secondo me Arthur sarebbe dovuto restare al Barcellona per tanti anni, è un grande giocatore. Aveva una lunga avventura in maglia blaugrana dinanzi a sé, non so cosa sia successo al Barça“.

Arthur Henrique Ramos De Oliveira Melo, questo il nome completo del centrocampista che rimarrà ufficialmente blaugrana fino al 31 agosto 2020, lascerà il club catalano per 72 milioni di euro “pagabili in quattro esercizi“, come riporta la nota ufficiale della Juventus. Miralem Pjanic, invece, raggiungerà il Barcellona per una cifra pari a 60 milioni, anche essi pagabili in quattro esercizi. Uno scambio si mercato che verrà effettuato al termine della stagione ancora in corso a causa della pandemia da Covid 19 che ha fermato il mondo del calcio fino al mese di giugno.