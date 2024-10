Balotelli flirta con il Palermo: “È nel mio cuore, farei fatica a dire di no…”

Mario Balotelli ha parlato del suo futuro e di un possibile approdo al Palermo.

Nelle scorse settimane si è parlato spesso di un possibile futuro di Mario Balotelli nel Palermo. L’attaccante 34enne, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza all'Adana Demirspor, è rimasto senza una squadra e ha continuato ad allenarsi in autonomia.

Prima dell'inizio del match di Coppa Italia contro il Napoli, il direttore sportivo dei rosanero, Morgan De Sanctis, ha smentito qualsiasi voce che accostava il centravanti, nato proprio nel capoluogo siciliano, al Palermo. Nonostante questo Balotelli non ha mai nascosto il suo amore verso la città in cui ha passato la sua breve infanzia, e nelle ultime ore è intervenuto nel corso della trasmissione Vox to Box del canale Youtube "Controcalcio" rispondendo ad alcune domande sul suo futuro e sui rosanero.

BALOTELLI -"Ho ricevuto tante offerte dall'estero, ma il mio obiettivo è giocare in Serie A. Se accetterei la Serie B? Non tanto. Palermo? L'ho nel cuore e farei fatica a dirgli di no, sono sincero. È arrivata un'offerta dai rosanero? No, io non ho avuto contatti con il Palermo".

L’eterna promessa del calcio italiano, ormai al tramonto della sua carriera, ha rivelato di conservare il sogno di tornare a giocare nel massimo campionato italiano, ma di essere quindi pronto a fare un sacrificio e scendere di categoria per indossare la maglia rosanero. Un matrimonio difficile da concretizzare vista anche la proprietà attuale del club siciliano, il City Football Group, e la sua politica di investimenti.

Nel frattempo a Palermo alcuni tifosi “tifano” Balotelli e lo vorrebbero in squadra per conquistare la Serie A, come nel caso del gruppo di azionariato popolare Palermo Fbc 1900 - Supporters Trust che da settimane auspica l’ingaggio del giocatore.