Atletico Madrid, Simeone dice no a Belotti: quale futuro per l’ex Palermo?

Il calciomercato entra nel vivo. Si raffredda la pista Belotti-Atletico Madrid, con l'attaccante ex Palermo che potrebbe finire nel mirino dell'Atalanta in caso di cessione di Duvan Zapata

⚽️

L'Atletico Madrid è alla ricerca di un rinforzo in attacco. L'obiettivo principale è il ritorno di Antoine Griezmann ma la trattativa con il Barcellona non si è ancora sbloccata nonostante il francese sia in uscita da tempo.

Un altro nome importante vagliato dalla dirigenza madrilena sarebbe quello di Andrea Belotti, il cui cartellino viene valutato da Urbano Cairo almeno 30 milioni di euro. L'approdo dell'attaccante della Nazionale italiana in Spagna sembra esser stato però frenato da Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, che ha sollecitato la dirigenza a non andare avanti.

L'Atalanta nel frattempo aspetta un'offerta dall'Inter per Duvan Zapata, primo nome sulla lista dell'Ad Beppe Marotta, in caso di addio di Romelu Lukaku in trattativa avanzata con il Chelsea. Per sostituire il colombiano, la società della famiglia Percassi potrebbe scegliere di virare sul centravanti ex Palermo, Andrea Belotti.

Quest'ultimo è alla settima stagione al Torino, arrivato nel 2015 dal capoluogo siciliano. Il tecnico granata, Ivan Juric, ha espressamente dichiarato che farà di tutto per trattenere l'ex rosanero ai piedi della Mole, ma la voglia di Belotti di giocarsi le proprie carte anche in Champions League potrebbe spingerlo ad abbandonare Torino in direzione Bergamo, anche in vista del Mondiale 2022.