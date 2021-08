Atletico Madrid, si raffredda la pista Lautaro Martinez: Colchoners e Inter lontani

Lautaro Martinez, attaccante argentino dell'Inter, non ha ancora rinnovato il suo contratto con i nerazzurri. Ciò ha portato a un interesse dell'Atletico Madrid del tecnico Simeone, ma vi è una forte differenze fra domanda e offerta

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico dei Colchoners spingerebbe tanto per l'acquisto dell'argentino. A giugno l' Atletico ha offerto circa 40 milioni di euro, a fronte degli 80 richiesti dall' Inte r, ma un assegno da 70 più bonus farebbe vacillare tutti, anche perché il calciare dell' Albiceleste non ha ancora rinnovato con la società nerazzurra".

Per Lautaro si tratta della quarta stagione all'Inter, acquistato nell'estate 2018 dal Racing Club, squadra in cui è cresciuto fin dalle giovanili. Con i nerazzurri ha collezionato 132 presenze e 49 gol in tutte le competizioni, laureandosi Campione d'Italia nella stagione 2020-2021, formando una prolifica coppia d'attacco con Romelu Lukaku.