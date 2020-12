Atletico Madrid, Diego Costa ufficialmente sul mercato: risolto il contratto con i Colchoneros

Diego Costa lascia l‘Atletico Madrid.

E’ ufficiale: Diego Costa non proseguirà la sua avventura all’Atletico Madrid, iniziata nel 2018. L’attaccante aveva chiesto la risoluzione del contratto per motivi personali e nell’arco di 24 ore il club spagnolo ha accordato la sua richiesta. Una notizia ufficializzata tramite un comunicato diffuso dai Colchoneros tramite i propri canali ufficiali.

“Abbiamo dato l’ok a Diego Costa per la risoluzione del suo contratto. Gli auguriamo buona fortuna per la prossima fase della sua carriera”.

Solo 7 partite in Liga e 0 in Champions League il bottino con cui Diego Costa saluterà l’Atletico Madrid: club in cui lo stesso attaccante ha militato in tre diversi periodi della sua carriera, che vanno – se pur con intervalli di svariati anni – da giugno 2010 ad oggi.