Atalanta, ufficiale: ecco Muratore dalla Juventus. Il comunicato del club

Nuovo colpo per l’Atalanta.

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Simone Muratore è un nuovo giocatore della Dea. Il giocatore lascia la Juventus e approda a Bergamo a titolo definitivo. A comunicarlo è la stessa società nerazzurra, tramite una nota diffusa attraverso i propri canali ufficiali.

“Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo dalla Juventus del calciatore Simone Muratore.

Nato il 30 maggio 1998 a Cuneo, Simone è un centrocampista molto duttile e intelligente tatticamente, dotato di una buona struttura fisica e visione di gioco. Calcisticamente è cresciuto prima nel Villafalletto, la squadra del suo paese, e nel Saluzzo, quindi dal 2012 nel settore giovanile della Juventus con cui completa tutto il suo percorso di crescita fino al professionismo, vestendo anche la maglia azzurra delle varie rappresentative giovanili dall’Under 16 all’Under 19. Nelle ultime due stagioni ha giocato con la Juventus Under 23 totalizzando 49 presenze e 3 gol nel campionato di Lega Pro. Nel corso di questa stagione ha anche avuto la grande soddisfazione di esordire in UEFA Champions League entrando nel finale della partita vinta 2-0 dalla Juventus sul campo del Bayer Leverkusen lo scorso dicembre, prendendo il posto di Cuadrado nei minuti finali. L’atmosfera di Champions l’aveva comunque già assaggiata nel febbraio del 2018 quando era andato in panchina nella partita Juventus-Tottenham 2-2 degli ottavi di finale. In questa stagione in altre cinque occasioni, tra Serie A e coppa Italia, è andato in panchina convocato da Maurizio Sarri in prima squadra ed ha fatto il suo esordio in Serie A nel match vinto dalla Juve per 4-0 contro il Lecce venerdì 26 giugno. Benvenuto Simone!”.