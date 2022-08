Ag. Quagliata: “Grazie alla Cremonese per la volontà. Ora sarà il campo a parlare”

"È stata una trattativa lunga e complicata ma grazie alla pazienza e grande volontà della Cremonese di avere il calciatore, abbiamo potuto portare a termine l’affare. Come avevo già detto nei mesi scorsi la Serie A era il nostro primo obiettivo, e siamo felicissimi di questo passo fatto per tornare in Italia: dopo un po’ di tempo passato all’estero, Giacomo è cresciuto e ha avuto modo di poter dimostrare le sue capacità, ora ha voglia di misurarsi anche nella sua nazione. Lo vedo molto determinato, e ringraziamo la Cremonese per aver creduto fortemente in lui. Ora dovrà essere il campo a parlare, ma ho molta fiducia".