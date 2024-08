Palermo Calcio a 5, Ke Palle partner della stagione 2024/25

Ke Partner! Sì, è il caso di dirlo. KePalle sarà il nuovo partner ufficiale del Palermo Calcio a 5 nel prossimo campionato 2024/2025 . Al fianco delle due squadre rosanero , con la doppia formazione maschile e femminile , entreranno in campo le Arancine d’Autore . Un assist importante per la società sportiva che rappresenta ufficialmente la Città di Palermo e che trova un’azienda, pure palermitana, disposta a investire tanto su quella che abbiamo definito una “Scelta di campo” . Tre gli obiettivi da mettere a segno, oltre alla vittoria dei campionati :

”L’associazione tra “palle” e pallone - scrive sul sito di Ke Palle il fondatore Danilo Li Muli - ci sembrava già abbastanza ovvia. Ma di ancor più con questa partnership saltano fuori nuovi punti d’unione tra la sfida del Palermo C5 e le nostre Arancine d’Autore . Palermo è il primo. La città – la nostra città – che ha dato vita all’ arancina , e che tanto la ama da identificarsi con essa (contrapponendosi al “rivale” arancino catanese). Una città per definizione rosanero , come la storica maglia del Palermo Calcio da cui il Palermo C5 discende, con una simbologia di colori che ogni palermitano interpreta a modo suo, e che pure noi abbiamo trasferito alla nostra Rosalia , l’arancina al nero di seppia col cuore rosa salmone”.

“Infine il terzo punto che ci accomuna: il sostegno e la sfida delle donne . Ciò che caratterizza l’ arancina , nell’espressione più palermitana di sé, è la sua femminilità. “ L’arancina è fimmina ” e siamo pronti ad affrontare chiunque dica il contrario, foss’anche il mondo intero. Allo stesso modo, c’è un’altra sfida di cui vogliamo farci carico sostenendo il Palermo C5 : quella della squadra femminile. Una formazione rosanero più rosa che mai , e che rappresenta per noi l’inizio di un’altra rivoluzione, pure questa culturale e sociale. Insieme alle calciatrici del Palermo Calcio a 5 vogliamo affrontare quella ‘tradizione’, fatta di pregiudizi, che sminuisce il ruolo delle donne nello sport, affermando che il “calcio è uno sport maschile”. Una partita che con questa grande formazione – composta anzitutto dalle ragazze del Palermo C5 , ma anche da noi e da voi che insieme le tiferemo – non possiamo che vincere. Perché a Palermo l’arancina è fimmina, e anche il calcio vogliamo che lo sia”.

Le parole e l’augurio del Presidente del Palermo Calcio a 5

Entusiasta della nuova collaborazione è il presidente della società Palermo C5, Salvo Messeri, che con Dario Mirricondivide la carica, in quest’ultimo caso a titolo onorario. “Sono felicissimo che un’azienda importante come KePalle, palermitana DOC, abbia seguito nel tempo la crescita della nostra società, diventando adesso partner ufficiale delle nostre due squadre, la maschile e soprattutto quella femminile”, ha dichiarato il Presidente. “Per me è un grande orgoglio accogliere nella famiglia rosanero, KePalle e il suo fondatore, Danilo Li Muli, super tifoso e ideatore dell’attuale logo del Palermo calcio, divenuto a tutti gli effetti un segno di rinascita. Insomma, le premesse per questo campionato sono tutte favorevoli: quindi non ci resta che realizzare sogni e obiettivi di tutti. Forza Palermo C5!”.