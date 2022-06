Cagliari, si accelera per Lapadula: in agenda un nuovo incontro con il Benevento

"Con Joao Pedro in uscita, Lapadula è il profilo ritenuto adatto dal Cagliari per rinforzare il reparto offensivo. Sia per esperienza ma anche perché è un giocatore che Liverani conosce bene, avendolo già avuto ai tempi del Lecce", si legge. Nelle prossime ore è, dunque, previsto un nuovo incontro tra le due società e non è esclusa una virata decisiva in un senso o nell'altro. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...