Cagliari, Pavoletti: “Ranieri top, Bari da A. Il gol? Sono ancora bravino…”

"Anche io ho pensato di essere un problema, la partita d'andata ho fatto male. Ci ho creduto fino all'ultimo giorno, ieri sera abbiamo fatto una riunione fra di noi ed avevamo una sensazione positiva. Oggi ho avuto un minimo di paura di non entrare, per fortuna l'ho fatto ed è entrata anche la palla". Lo ha detto Leonardo Pavoletti, intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro il Bari, andata in scena domenica sera fra le mura dello Stadio "San Nicola", valevole per la finale di ritorno dei playoff di Serie B. L'attaccante del Cagliari, autore della rete che ha sancito il ritorno in Serie A della compagine allenata da Claudio Ranieri, ha tracciato un bilancio sulla stagione appena conclusa. Ma non solo...