Cagliari, Giulini scopre le carte: “Futuro Nainggolan? Ecco tutta la verità, l’Inter…”

Il Cagliari di Tommaso Giulini pensa al futuro in vista della prossima stagione.

Sta per volgere al termine il campionato di Serie A, dopo la particolare stagione vissuta dal calcio. Per i club è già tempo di proiettarsi al prossimo campionato. Lo sa bene il numero uno del Cagliari Tommaso Giulini, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, per parlare del futuro di Radja Nainggolan sbilanciandosi inoltre sulla permanenza belga sulla panchina rossoblù.

“Prima di tutto ci vorrebbe la volontà da parte del calciatore di rimanere a Cagliari e su questo dobbiamo ancora parlare. A quel punto tutto sarebbe nelle mani dell’Inter: lui tornerà ad Appiano Gentile e se Conte deciderà di tenerlo, rimarrà lì. Altrimenti, come già accaduto l’anno scorso, riparleremo ancora di questa situazione, probabilmente a settembre”.

Giulini si è poi espresso sul futuro di Walter Zenga: “Prenderemo una decisione nei prossimi giorni. Siamo molto contenti del suo lavoro, perchè non era per nulla scontato ottenere subito la salvezza dopo la lunghissima pausa. Venivamo da 11 partite senza vittoria e, oltretutto, ci ha regalato anche il successo contro la Juventus. Nel giro di due o tre giorni decideremo insieme a lui cosa fare. Liverani possibile candidato alla panchina del Cagliari? Nelle ultime settimane abbiamo valutato alcune possibilità, a breve arriverà la decisione finale”.