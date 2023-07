Cagliari, ecco Augello: “Sono felice, il mio obiettivo è fare bene! Ranieri…”

Parola a Tommaso Augello. Il nuovo terzino sinistro del Cagliari , arrivato dalla Sampdoria nell'attuale sessione estiva di calciomercato estivo, in scambio con Barreca - in sede di conferenza stampa - si è presentato alla stampa locale ed a tutta la nuova tifoseria rossoblù, in ascolto. Di seguito, le sue parole:

"Sono davvero molto felice di essere qui. Ho trovato un gruppo fantastico, nonché un gran bel centro sportivo. L'inserimento è stato molto semplice. Trattativa? Tutto molto semplice: il Cagliari mi ha voluto ed io non ho esitato a dire sì. Ovvio che la mia risposta è stata facilitata dalla presenza di mister Ranieri. Conosco Murru che mi ha parlato benissimo di squadra e ambiente. Poi ho giocato in carriera anche con Jankto e Capradossi. Conosci il calcio di Ranieri? Assolutamente. Vuole una difesa compatta, ma concede anche parecchia libertà nel possesso palla ed in fase di possesso. Nazionale? Ci andai moto vicino, ma ora il mio obiettivo è di fare bene a Cagliari. Il mio mito? Indubbiamente Maldini. Fuori il campo? Amo il mare. Anche se la maggior parte del tempo libero la passo a studiare. Mi mancano 5 esami per laurearmi in Scienze Sociali per la Globalizzazione".