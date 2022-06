Cagliari, caccia al bomber per la promozione: Liverani punta Lapadula. Le ultime

Il Cagliari si muove sul mercato per regalare al neo tecnico Fabio Liverani un centravanti che possa fare le fortune dei sardi nella prossima intensa stagione di Serie B

Tempo di calciomercato in casa Cagliari, con il patron Tommaso Giulini pronto a costruire un organico che punta certamente alla promozione diretta nel prossimo campionato di Serie B. Dopo la fallimentare stagione che ha visto la compagine sarda abbandonare il prestigioso palcoscenico della Serie A, in casa rossoblu c'è tutta la voglia di ripartire per tornare a vivere da protagonisti il calcio dei 'grandi'.

Nonostante la retrocessione della passata stagione, l'ossatura tecnica del Cagliari resta certamente di primissimo livello, ancor di più tra gli organici che si appresteranno ad affrontare il prossimo campionato cadetto. Non per questo, tuttavia, il club dei quattro mori rinuncerà a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del neo tecnico Fabio Liverani.

Dopo le ultime esperienze tra Parma e Lecce, anche per il tecnico romano l'occasione del riscatto alla guida di una squadra che punta certamente ai piani alti della cadetteria. Per raggiungere quanto prima la promozione, Liverani potrebbe affidarsi ad uno dei suoi fedelissimi per il ruolo di terminale centrale di riferimento del reparto offensivo. Il nome sarebbe quello di Gianluca Lapadula, attaccante classe 1990 nato a Torino ma recentemente naturalizzato peruviano.

Il centravanti di proprietà del Benevento è il primo obiettivo sulla lista del Ds Stefano Capozucca, intenzionato a regalare a Liverani un giocatore tecnicamente prestante per la categoria e che lo stesso ex mediano del Palermo, tra le altre, ha avuto la possibilità di allenare proprio durante la stagione 2019-20 trascorsa a Lecce.

Centravanti navigato, ma ancora perfettamente a suo agio in un campionato nel quale ha sempre dimostrato di saper fare la differenza. Il Cagliari - secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com - avrebbe già avuto un incontro preliminare con gli agenti del giocatore, con l'obiettivo di far presente il forte interessamento per il la punta e cercare una soluzione di massima per chiudere l'affare.

Altri colloqui tra le parti sono attesi nelle prossime settimane, ma certamente il nome di Lapadula fa gola al Cagliari, già molto attivo in questa finestra di calciomercato al fine di costruire un organico competitivo con l'obiettivo di tornare quanto più rapidamente possibile in Serie A.