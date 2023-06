Cagliari, altro premio per Lapadula: l’italo-peruviano vince il Premio Pablito

Terzo premio stagionale per Gianluca Lapadula, autore di una super stagione con il suo Cagliari. I sardi sono approdati in finale playoff dopo aver eliminato il Venezia e il Parma. Dopo aver ricevuto i riconoscimenti com MVP del mese di marzo e della Serie BKT 2022/2023, l’attaccante italo-peruviano conquista il Premio Pablito, riconoscimento riservato al capocannoniere del campionato e intitolato alla memoria di Paolo Rossi.