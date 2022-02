Serie B, 25a giornata: Pisa-Parma, Lecce-Cittadella e Cremonese-Vicenza, il programma

La Serie B torna in campo con la 25a giornata con il turno infrasettimanale distribuito tra martedì e mercoledì. Big match tra Pisa e Parma

⚽️

La Serie B torna in campo per il turno infrasettimanale. La 25^ giornata di campionato andrà in scena con 10 gare spalmate in due giorni: martedì 22, con la metà degli incontri in programma, e mercoledì 23 febbraio con i restanti 5 match. Apriranno le danze Cremonese-Vicenza, Pordenone-Monza, Pisa-Parma, Alessandria-Perugia, Spal-Ternana.

Gli estensi sono reduci dal pari rimediato in casa del Vicenza e sono in cerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona playout. Momento positivo per la Ternana di Cristiano Lucarelli, fresca di vittoria sul campo del Parma per 2-3. Si affronteranno al "Ottavio Bottecchia"Pordenone e Monza, con entrambe le compagini a caccia di riscatto dopo le deludenti sconfitte rimediate nell'ultimo turno. Grande occasione per la Cremonese nel confronto contro il Vicenza di Cristian Brocchi, attualmente al secondo posto a solo un punto dal Lecce capolista. In campo martedì anche Pisa e Parma, match di cartello di questo turno infrasettimanale di SerieB: sfida tra due squadre reduci da momenti diametralmente oppostii. I padroni di casa guidati da Luca D'Angelo a caccia del primato in classifica distante ad una sola lunghezza, mentre i crociati si ritrovano risucchiati nella corsa salvezza. Alle 18:30 si affronteranno anche Alessandria e Perugia, con la formazione ospite obbligata a fare punti per conquistare la zona play off.

La seconda metà delle partite previste per mercoledì 23 verranno disputate anche alle 18:30 tutte in contemporanea. Trasferte tutt'altro che semplici per Ascoli e Cittadella che affronteranno rispettivamente Brescia e Lecce. I marchigiani , al "Mario Rigamonti" , proveranno a conquistare i tre punti, con l’ambizione di mantenere il settimo posto che garantirebbe un ottima posizione in chiave play-off. Gli uomini di Pippo Inzaghi, attualmente al quarto posto, a caccia di vittoria dopo il pari rimediato fra le proprie mura contro il Frosinone. Discorso simile per i veneti, impegnati sul campo dei pugliesi primi in classifica. Gli uomini di Marco Baroni dopo il successo per 3-0 sul Crotone, cercano continuità e fiducia per mantenere la testa della graduatoria. Crotone e Cosenza, nel derby calabrese andranno a caccia di punti pesanti in ottica salvezza. Il Frosinone, ottavo in classifica, ospiterà la Reggina dell'ex Roberto Stellone. Al Ciro Vigorito, si sfideranno il Benevento di Fabio Caserta e l'ambizioso Como dei patron Hartono . Il confronto rappresenta una grande possibilità per le streghe di ritornare tra le parti alte della classifica. I lombardi fermi all'undicesimo posto, navigano verso una serena permanenza in categoria.